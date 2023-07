Sâmi Rico se apresenta para 10 mil pessoas em seu primeiro show da carreira

O filho de José Rico, da dupla com Milionário, se apresentou no último domingo em um festival em Amparo

Sâmi Rico durante o Festival de Inverno, em Amparo - Foto: Divulgação

O cantor Sâmi Rico, filho de José Rico, da dupla com Milionário, fez o primeiro show da carreira para um público de 10 mil pessoas no Festival de Inverno, em Amparo, no último domingo (23).

Aos 23 anos, o morador de Americana, Sâmi Rico carrega as influências do pai. Em 2022, lançou o seu primeiro trabalho autoral, O EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro da dupla de seu pai.

Entre as referências que o faz “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico por grandes nomes do gênero. Apesar de todas as influências deixadas pelo pai, inclusive na hora da escolha do repertório, Sâmi faz uma mescla da música sertaneja raiz com a modernidade que a própria idade traz ao seu trabalho. E é exatamente essa ideia que ele quer criar no público.

A atual música de trabalho do projeto, “Preguiça e pijama”, já ultrapassou 350 mil visualizações no YouTube.