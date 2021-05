Sabesp reverte prejuízo e apresenta lucro de R$ 496,9 milhões no 1º trimestre

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) registrou lucro líquido de R$ 496,9 milhões no primeiro trimestre de 2021, revertendo o prejuízo de R$ 657,9 milhões observado um ano antes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou R$ 1,636 bilhão, o que representou uma alta de 10,3% na comparação anual. O Ebitda ajustado corresponde ao lucro antes das outras receitas ou despesas operacionais, líquidas, do resultado financeiro, do imposto de renda e contribuição social; e das despesas de depreciação e amortização.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 354,4 milhões, uma melhora de 82,1% em relação ao resultado financeiro negativo de R$ 1,980 bilhão de um ano antes.

A receita operacional líquida da Sabesp somou R$ 4,677 bilhões entre janeiro e março, um incremento de 15,7% na comparação anual.

Em relação aos indicadores operacionais, houve um aumento de 1,5% nas ligações de água, para 10,133 milhões; aumento de 2,3% em ligações de esgoto, para 8,566 milhões, e um ligeiro aumento de 0,4% no volume de água produzido no trimestre, para 728 milhões de metros cúbicos. O Índice de Perdas Micromedido (IPM) observou uma redução de 28,9% no primeiro trimestre de 2020 para 26,8% no primeiro trimestre de 2021.