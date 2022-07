Rogério Ceni estende contrato com o São Paulo até o fim de 2023

Rogério Ceni estendeu seu contrato com o São Paulo até o fim de 2023. O treinador tinha compromisso até o fim deste ano e a renovação foi anunciada, nesta terça-feira, em primeira mão pela ESPN e depois confirmado pelo clube do Morumbi em suas redes sociais.

Com isso, Ceni fica no clube até o fim do mandato do presidente Julio Cazares. O próprio dirigente, juntamente com o coordenador Muricy Ramalho e o diretor Carlos Belmonte, fez a proposta para o treinador durante a viagem para Belo Horizonte, onde no domingo o time empatou com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

“Feliz pelo interesse da direção em dar continuidade ao trabalho. Poderemos pensar e planejar o próximo ano, e fico contente pela demonstração de confiança. Agradeço de coração”, afirmou o técnico Rogério Ceni.

“É incontestável a ligação de Rogério Ceni com o São Paulo Futebol Clube. Antes mesmo de assumir o cargo, já acreditava que em caso de vacância ele seria o nome mais adequado para ser o técnico. Ele tinha sido campeão brasileiro por outro clube no início da gestão, e nós tivemos um trabalho positivo com o Crespo. Na sequência, pudemos trazê-lo e desenvolver um projeto organizado”, afirmou Casares, que acrescentou.

“O Rogério Ceni conhece o nosso amado Tricolor muito bem e faz um trabalho de qualidade. Nada mais justo do que seguirmos com ele no comando, e tenho a convicção de que vamos colher frutos dessa relação. Agora, vamos seguir com nosso planejamento, mostrando a importância de se pensar em longo prazo mesmo durante uma semana com clássico”, completou.

“A renovação antecipada do Rogério e da comissão técnica nada mais é do que a demonstração da confiança mútua no trabalho que todos realizamos no dia a dia”, disse o diretor de futebol Carlos Belmonte.

A segunda passagem de Rogério no São Paulo começou em 13 de outubro de 2021. Foram 57 jogos, com 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Ao todo, com as duas passagens como comandante da equipe são-paulina, Ceni já acumula 94 jogos, com 43 vitórias, 29 empates e 22 derrotas.

O objetivo de Ceni e levar o São Paulo de volta à disputa da Copa Libertadores. Em 2022, o São Paulo disputou a decisão do Campeonato Paulista, ocupa o sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, está na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil e das quartas da Sul-Americana.

Como técnico, Rogério conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro: Série A, em 2020, com o Flamengo, e Série B, em 2018, com o Fortaleza. Ceni soma oito conquistas, além da Florida Cup de 2017 pelo São Paulo. Pelo Flamengo, ganhou ainda a Supercopa do Brasil, o Carioca e a Taça Guanabara (todos em 21). No Fortaleza, faturou também a Copa do Nordeste (19) e o bi cearense (2019/20).