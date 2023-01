Rodada da NBA tem 53 pontos de Doncic, vitória dos Warriors e tropeço dos Lakers

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors parece ter superado seus momentos mais difíceis na temporada regular. Na noite desta segunda-feira, o time da Califórnia venceu a terceira consecutiva, algo incomum no campeonato até agora, e entrou de vez na briga por uma vaga direta nos playoffs. Pela mesma rodada, Luka Doncic liderou o Dallas Mavericks com 53 pontos e o Los Angeles Lakers voltou a tropeçar.

Em Oklahoma, os Warriors abriram 18 pontos de vantagem ainda no primeiro quarto e não tiveram problemas para vencer o Oklahoma City Thunder por 128 a 120. Como de costume, Stephen Curry foi o líder dos visitantes, com um “double-double”, de 38 pontos e 12 assistências, além de oito rebotes.

“Foi um jogo-chave para nós nesta série de jogos fora de casa. Começar com uma vitória nos coloca numa posição mais tranquila. Poderemos descansar um pouco amanhã e nos preparar para enfrentar o Minnesota (Timberwolves), buscar o ataque e ver o que acontece. Precisávamos destas vitória nesta noite e os caras fizeram um grande trabalho. Agora precisamos ser um pouco ambiciosos”, disse o técnico dos Warriors, Steve Kerr.

Os atuais campeões ainda tiveram 28 pontos de Klay Thompson. Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque individual, com 31 pontos. Josh Giddey contribuiu com 21 e Jalen Williams anotou 19. O time de Oklahoma aparece no 11º lugar da Conferência Oeste, com 24 vitórias e 26 derrotas. Os Warriors apresentam aproveitamento inverso (26/24) e estão em quinto, dentro da zona de classificação aos playoffs.

Em situação difícil, cada vez mais longe do mata-mata da NBA, o Los Angeles Lakers voltou a perder na temporada. Fora de casa, foi batido pelo Brooklyn Nets por 121 a 104. Desta vez, os visitantes não puderam contar com LeBron James e Anthony Davis, o que abriu caminho para Kyrie Irving brilhar em quadra, com 26 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Os Nets, que seguem sem Kevin Durant, teve ainda 21 pontos de Cam Thomas e Patty Mills. Pelos Lakers, o cestinha foi Thomas Bryant, autor de 18 pontos. Russell Westbrook e

Troy Brown Jr. obtiveram um “double-double” cada: 17 pontos e 10 assistências e 11 pontos e 17 rebotes, respectivamente.

Com sua 28ª derrota na temporada, a equipe de Los Angeles seguem em 13º lugar, longe até mesmo da zona de play-in, repescagem para tentar vaga nos playoffs. Os Nets estão em quarto na Conferência Leste, com 31 vitórias e 19 derrotas.

SHOW DE DONCIC

Na briga com os Warriors pelas últimas vagas diretas nos playoffs na Conferência Oeste, o Dallas Mavericks fez valer o talento de Doncic mais uma vez. O esloveno anotou nada menos que 53 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências. Ele foi responsável por praticamente metade dos pontos dos Mavericks na vitória sobre o Detroit Pistons por 111 a 105, em casa.

O grande desempenho individual deixou a equipe do Texas no sexto lugar da tabela, com 27 triunfos e 25 revezes. Já os Pistons seguem no último lugar do Leste, com a segunda pior campanha do campeonato até agora, com apenas 13 vitórias e 39 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 109 x 119 Orlando Magic

Brooklyn Nets 121 x 104 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 120 x 128 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 106 x 127 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 111 x 118 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 111 x 105 Detroit Pistons

Phoenix Suns 114 x 106 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 129 x 125 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

New York Knicks x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans