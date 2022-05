River Plate goleia Alianza Lima por 8 a 1 com seis gols de Julián Álvarez

O River Plate encerrou a primeira fase da Libertadores com uma expressiva goleada por 8 a 1 sobre o Alianza Lima, em partida disputada nesta quarta-feira, no Monumental de Núñez. O placar histórico foi construído com atuação individual das mais marcantes: Julián Álvarez balançou as redes seis vezes.

O feito do argentino é raro. Ele é apenas o segundo jogador na história da Libertadores a marcar seis gols em uma mesma partida. Até então, o também Juan Carlos Sanchez era o único que ostentava tal marca. Em 1985, anotou seis vezes pelo Blooming em goleada por 8 a 0 sobre o Deportivo Italia, também durante a fase de grupos.

Álvarez, responsável por igualar a marca, é uma das grandes sensações do futebol argentino e já está vendido ao Manchester City, clube ao qual se apresenta nas próximas semanas para a temporada 2022/2023. Por isso, o River Plate já não contará mais com ele no mata-mata da Libertadores.

Com a vitória histórica desta noite, o time argentino garantiu a segunda melhor campanha geral do torneio continental, com 16 pontos dentro do Grupo F. A pontuação é a mesma do Flamengo no Grupo H, mas o River tem vantagem no saldo de gols. O dono da melhor campanha é o Palmeiras, com 18 pontos no Grupo A e 100% de aproveitamento.

Além de Álvarez, apenas Santiago Simón e Elías Gómez marcaram na goleada. O único gol do Alianza lima saiu nos minutos finais, em uma cobrança de pênalti de Pablo Lavanderia.