Riachuelo lança marca Fanlab para ampliar presença no mercado ‘geek’

A Riachuelo anuncia o lançamento da Fanlab, marca voltada para o público “geek”, segmento relacionado a produtos da cultura pop, como filmes, séries e jogos. A nova frente de negócio contará com uma operação independente, tanto no ambiente físico como no digital, com um e-commerce dedicado.

As primeiras lojas serão inauguradas ainda no primeiro semestre desse ano, no Shopping Anália Franco, com abertura prevista para o dia 25 de maio, e no Morumbi Shopping, ambas em São Paulo. A empresa não divulgou o valor de investimentos voltado para o segmento.

Atualmente, Riachuelo é a maior detentora de licenças do mercado, segundo comunicado ao mercado divulgado pela companhia. O portfólio de produtos inclui roupas, itens colecionáveis e de decoração, assim como objetos do mundo pet.

“Trata-se de um mercado potencial que a companhia já estuda há anos e conhece o engajamento de seu público-alvo”, diz a empresa. “O lançamento está alinhado ao posicionamento da Riachuelo de entender os desejos e as necessidades dos clientes (…) e reforça a estratégia na evolução de seu ecossistema de soluções de moda, lifestyle e serviços financeiros”, complementa.