Resumo da Copa: Alemanha cai na fase de grupos e Colômbia é única sul-americana nas oitavas

A madrugada desta quinta-feira foi de definição do Grupo H da Copa do Mundo feminina de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Pela primeira vez na história, a Alemanha não se classificou para as oitavas de final. Em um jogo tenso, a Coreia do Sul saiu na frente do placar e até levou o empate, mas segurou as alemãs, que pouco produziram.

Na outra partida, o Marrocos surpreendeu e venceu a Colômbia por 1 a 0. A derrota, no entanto, não impediu que a equipe sul-americana passasse para a fase de mata-mata junto com a seleção africana. As colombianas são as únicas representantes sul-americanas que ainda disputam o torneio.

ALEMANHA CAI NA FASE DE GRUPOS PELA 1ª VEZ

Bicampeãs mundiais, as alemãs entraram no jogo contra a Coreia do Sul pressionadas. Após a derrota contra a Colômbia, uma vitória era tudo o que elas precisavam para passar de fase. As asiáticas, no entanto, surpreenderam e, logo aos seis minutos, abriram o placar.

A Alemanha até conseguiu empatar o jogo com um gol de Popp no final do primeiro tempo, mas o time europeu estava nervoso e não conseguia impor sua superioridade. Melhor para as sul-coreanas, que aguentaram a pressão alemã até o último minuto dos acréscimos e conquistaram seu único ponto na competição. Com o empate, a bicampeã mundial foi a quatro pontos e está fora da fase de mata-mata do torneio pela primeira vez na história.

MARROCOS AVANÇA

O Marrocos frustrou o sonho da campanha perfeita colombiana e venceu a partida contra as sul-americanas por 1 a 0. O resultado foi garantido após um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. A atacante Chebbak errou a cobrança, mas Lahmari fez no rebote e garantiu a vantagem para as africanas.

A Colômbia tentou empatar durante o segundo tempo, mas parou na ótima atuação da goleira Er-Rmichi. O resultado, no entanto, foi ótimo para ambas as seleções. As sul-americanas se classificaram em primeiro do grupo e as marroquinas passaram em segundo. Na próxima fase, a Colômbia enfrenta a Jamaica e o Marrocos pega a França.