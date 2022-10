Arquivo Renault prevê perdas com saída da Nissan da Rússia; em Paris, ação cai 5%

A Renault anunciou nesta terça-feira (11) que sua parceira Nissan deixará o mercado russo, numa decisão que causará um impacto estimado em 331 milhões de euros no balanço da montadora francesa durante o segundo semestre do ano. Por volta das 8h20 (de Brasília), a ação da Renault sofria queda de 5% na Bolsa de Paris. Em comunicado, a Renault afirmou, no entanto, que a iniciativa da Nissan não afetará sua perspectiva financeira para 2022.

Mais cedo, a japonesa Nissan – na qual a Renault tem uma fatia majoritária – estimou que irá contabilizar perdas de cerca de 100 bilhões de ienes (cerca de US$ 686 milhões) com a venda de suas operações na Rússia.

A Nissan suspendeu a produção em sua fábrica de São Petersburgo em março, em meio a interrupções na cadeia de suprimentos, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.