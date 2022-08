Recuperado de lesão, Rony trabalha forte para reforçar Palmeiras em MG

O técnico palmeirense Abel Ferreira teve uma boa notícia no treino realizado nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. O atacante Rony está recuperado de lesão na coxa esquerda e participou das atividades com o restante do grupo. O atleta segue fazendo o processo de transição para aprimorar a parte física.

Fora do time há cinco partidas, a tendência é que o atacante fique como opção no banco de reservas para o confronto com o Atlético-MG, nesta quarta, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores.

No esquema trabalhado por Abel Ferreira, o atacante tem sido peça fundamental nesta temporada. Ele é o goleador do time no Campeonato Brasileiro ao lado de Gustavo Gómez, com sete gols.

Na Libertadores, Rony mantém o mesmo apetite pelas redes adversárias. Ele divide o topo da artilharia da competição com o companheiro de clube Rafael Navarro e o flamenguista Pedro. O trio marcou sete vezes no torneio.

O treinador do Palmeiras vai aproveitar o treino desta terça para avaliar melhor a condição de jogo de Rony e também aprimorar o time taticamente. Entretanto, a tendência é que Gustavo Scarpa, Dudu e López sejam mantidos como titulares diante dos mineiros. A viagem para Belo Horizonte está marcada para o período da tarde.