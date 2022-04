Arquivo Receita da Vivendi soma 2,38 bilhões de euros no 1º trimestre (+7,9% em 1 ano)

O grupo de mídia francês Vivendi, maior acionista da Telecom Italia, divulgou nesta segunda-feira (25) que sua receita totalizou 2,38 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2022, representando alta orgânica de 7,9% ante igual período do ano passado. O desempenho da Vivendi considera ajustes ligados aos resultados do Universal Music Group (UMG), que foi cindido e listado separadamente.

Em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, Vivendi disse ser ainda impossível estimar o impacto indireto em seus negócios mais adiante. A empresa está presente na Ucrânia por meio da Gameloft e atividades de comunicação. Por volta das 7h10 (de Brasília), a ação da Vivendi tinha modesta baixa de 0,43% na Bolsa de Paris.