Ramón Díaz pede união da torcida com o Vasco: ‘Temos de estar juntos para sair dessa’

Ramón Díaz foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como novo técnico do Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino falou em união do time com a torcida para ‘sair desta situação’ e alertou que veio ao Brasil para pensar no futuro, muito além do momento difícil que o clube vive. Com apenas nove pontos, o elenco carioca está na vice-lanterna da competição, com apenas duas vitórias em 14 jogos.

“Agradeço ao clube pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Sempre quis vir ao Brasil, porque é um futebol competitivo, onde a competência é muito alta, e gosto muito disso. Vai ser um ano importante para nós e temos de estar juntos para sair dessa situação. Dirigentes, torcida, jogadores, treinador, temos que estar juntos e pensar grande. Não temos que pensar só hoje, mas no futuro. Necessitamos de muito trabalho e dedicação. Vamos competir duramente”, disse.

A apresentação de Ramón Díaz faz parte de uma série de promessas de Paulo Bracks e Luiz Mello após a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0. Em entrevista coletiva, os dirigentes se comprometeram a contratar reforços e um novo técnico, já que o clube vinha atuando sob o comando do interino William Batista desde a demissão de Maurício Barbieri, há quase um mês.

“Um treinador referência e uma decisão calcada na experiência e por já ter vivido desafios iguais a esse. A pessoa certa para esse momento. Estamos muito felizes e esperançosos com esse trabalho que se inicia”, disse Paulo Bracks na apresentação do técnico argentino. Com 63 anos e atual vice-campeão mundial com o Al-Hilal, Díaz assinou contrato com o Vasco até o fim de 2024.

Entendendo a necessidade de reencontrar o caminho das vitórias, Ramón já esteve em campo e comandou o treino do Vasco nos últimos dias, de olho na estreia contra o Athletico-PR no próximo domingo, às 18h30, em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileiro. Junto ao argentino, chegam ao clube os auxiliares Emiliano Díaz (filho do treinador) e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.

“Nesta partida que teremos na próxima semana se dará conta do trabalho que queremos fazer: uma equipe intensa, com muita organização, ordem tática que é muito importante para ser competitivo, e jogador que entende que precisa ter muita dedicação e disciplina. Teremos muito ritmo. Tem coisas que estamos falando com os jogadores e, no pouco tempo que tivemos, gostei porque mudamos rapidamente o que é a intensidade dos treinamentos que estamos fazendo”, afirmou. “Que as pessoas fiquem tranquilas neste sentido porque vamos trabalhar duramente. Aos torcedores, digo que vamos trabalhar duramente, com muita dedicação e profissionalismo.”

Ramón Díaz aproveitou a coletiva para, mais uma vez, convocar o apoio da torcida vascaína na luta contra o rebaixamento. "É preciso de paciência porque precisamos apoiar os jogadores, o clube. Sei que é uma das melhores aqui no Brasil. Me encanta que o público venha ver a sua equipe, que nos apoiem. Isso é fundamental para a confiança dos jogadores", enfatizou. "É o que queremos, que a torcida nos apoie. Necessitamos do apoio do público para sair desta situação. E, seguramente, estamos trabalhamos para reverter. Creio que os jogadores estão entendendo que é uma situação difícil, mas com tempo e paciência vamos poder sair desta situação."