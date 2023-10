Raiza Goulão conquista o bronze na Mountain Bike e Brasil chega a 4 medalhas no Pan de Santiago

Raiza Goulão garantiu mais uma medalha de bronze para o Brasil no Mountain Bike Feminino dos Jogos Pan Americanos de Santiago, no Chile. A atleta brasileira fechou a prova no cross-country olímpico com o tempo de 1 minuto e 24 segundos e subiu no pódio com a canadense Jennifer Jackson, que faturou o ouro, e a chilena Catalina Vidaurre, com a prata. Esta foi a quarta medalha brasileira na competição neste sábado pela manhã.

Goulão repetiu o feito do seu companheiro José Gabriel, que também conquistou o bronze para o Brasil no Mountain Bike masculino. A curiosidade é que o pódio do brasileiro também foi formado por um canadense (Gunnar Holmgren com ouro) e um chileno (Martín Vidaurre Kossmann com prata), assim como aconteceu com Raiza.

Além do Mountain Bike, o Time Brasil conquistou outras duas medalhas neste sábado, com o Skate Street Feminino: Rayssa Leal, o fenômeno brasileiro, sobrou na disputa em Santiago e conquistou mais um ouro na carreira. Sua amiga e experiente skatista, Pâmela Rosa ficou com a prata e festejou no pódio verde e amarelo – Paige Heyn, dos Estados Unidos, levou o bronze.

Completando o desempenho do Brasil no Pan Americano, o brasileiro Ygor Coelho somou mais uma vitória no Badminton Individual Masculino e avançou para as oitavas de final. No vôlei feminino, vitória tranquila para cima de Cuba por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/16 e 25/14.

Na natação, o Brasil terminou a classificatória em primeiro lugar tanto no masculino quanto no feminino no revezamento 4x100m, superando, inclusive, a seleção dos Estados Unidos, que ficou em segundo em ambos. Destaque também para a prova de 100m peito masculino. Nela, João Gomes e Rafael completaram a prova em primeiro e segundo, respectivamente.

No Remo, a brasileira Beatriz Tavares avançou à semifinal em primeiro lugar na sua classificatória. No basquete 3×3 feminino, o Brasil atropelou o Uruguai na estreia por 22 a 12 e enfrentará a Argentina em seu próximo compromisso.