Arquivo Presidente do BB convoca investidores para nova Cédula de Produto Rural

O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, convocou os investidores brasileiros e internacionais a investirem na nova Cédula de Produto Rural (CPR) voltada para financiar o produtor rural em ações ligadas à sustentabilidade no campo. “Está na hora de provar que de fato apoiam ESG”, afirmou, em cerimônia para lançar o novo papel.

Ribeiro ressaltou que, com a CPR, os clientes do banco poderão usar vegetação nativa da propriedade como lastro da emissão de financiamento. “As portas ficam abertas a investidores que apoiarem produtores rurais na preservação do meio ambiente”, completou.

Os valores financiáveis serão estabelecidos de acordo com o bioma e a garantia dada em troca do financiamento incluirá reserva legal, áreas de preservação permanente e áreas excedentes de preservação.