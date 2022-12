Presidente Andres Rueda recebe o técnico Odair Hellmann na Vila Belmiro

Com início da pré-temporada previsto para dia 14, o presidente Andres Rueda recebeu,nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, a nova comissão técnica do Santos para 2023. Juntamente com Paulo Roberto Falcão, coordenador esportivo do Clube, o dirigente recepcionou o técnico Odair Hellmann, juntamente com Maurício Dulac, auxiliar técnico, Rogério Dias, preparador físico e Fábio Moreno, como analista de desempenho.

“É muita honra, muito orgulho ser técnico do Santos. Agradeço ao presidente Andres Rueda e ao Falcão pelo convite. Que a gente possa juntos fazer um grande trabalho. Desde o primeiro dia que aceitei o convite nós estamos conversando, com reuniões de quatro a cinco horas, on-line. Vamos prosseguir com o que estávamos projetando, trabalhando, para que tenhamos um início muito forte”, afirmou Odair Hellmann.

Rueda externou todo seu otimismo para a nova temporada. “Desde que acertamos a contratação do Odair estamos fazendo reuniões diárias. E hoje a primeira vez presencialmente. Tenho certeza que essa parceria que estamos montando fará o nosso 2023 bem promissor”,

Falcão destacou o entrosamento da comissão técnica. “Está junta há muito tempo, então são afinados no trabalho, e isso é muito importante, você conhecer seu parceiro do lado, saber a hora de participar mais ou menos e sempre respeitando a hierarquia. Trabalharam juntos já em alguns clubes e a familiaridade entre eles é crucial.”

Odair Hellmann, de 45 anos, foi anunciado em 16 de novembro e assinou contrato até o final de 2023. Ele foi auxiliar-técnico na conquista do ouro olímpico pela seleção brasileira nos Jogos do Rio 2016. Odair estava no Al-Wasl FC, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.