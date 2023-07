PM usa gás de pimenta para conter revolta de flamenguistas sem ingresso e jogo para duas vezes

A acirrada rivalidade entre Palmeiras e Flamengo deixou o clima quente fora do Allianz Parque e obrigou a Polícia Militar a usar gás de pimenta para dispersar torcedores cariocas que ficaram sem ingresso e tentaram invadir o estádio pelo portão principal. O gás fez o primeiro tempo ser paralisado duas vezes, por quase sete minutos.

O Palmeiras vende ingressos para visitantes no Allianz Parque somente no dia do jogo e muitos cariocas acabaram impossibilitados de acompanhar o jogo deste sábado por causa do encerramento da cota, o que causou indignação.

Além do gás de pimenta, bombas de efeito moral também foram utilizadas pela PM e o cenário de guerra se formou. Muitas pessoas que nada tinham relacionado ao jogo acabaram “refugiadas” em bares ao redor do Allianz Parque e houve relatos de agressão. Muitas garrafas e pedras foram atiradas em direção aos policiais que revidaram com bombas e muito gás. Uma garota foi atingida no pescoço.

Diversos policiais avançaram perfilados nas ruas ao redor do estádio para dispersar os revoltados cariocas. Houve muita gritaria e correria. Depois, com um cordão de isolamento no portão principal de acesso ao estádio e a chegada de um caminhão do Batalhão de Choque, a ordem foi restabelecida.

Na hora da tentativa de invasão, porém, a bola rolava e o gás invadiu o estádio, irritando os olhos de torcedores e até dos jogadores. Muitos usaram as camisetas para se proteger. O jogo acabou paralisado em duas oportunidades, somando quase sete minutos sem jogo.