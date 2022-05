Arquivo Pfizer compra restante da Biohaven por US$ 11,6 bilhões

A Pfizer disse nesta terça-feira, 10, que concordou em comprar o restante da Biohaven por cerca de US$ 11,6 bilhões – o que deu à farmacêutica de Nova York a propriedade total da franquia.

A empresa disse que pagaria US$ 148,50 por ação em dinheiro pelas ações da Biohaven que ainda não possui, um prêmio de quase 79% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira, de US$ 83,14, para a biofarmacêutica de New Haven, Connecticut.