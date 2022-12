Arquivo Petrobras aprova projeto da planta de lubrificantes e combustíveis do GasLub

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 26, que aprovou o projeto de engenharia para implantação de unidades para produção de combustíveis e lubrificantes no Polo GasLub, em Itaboraí (RJ). O martelo foi batido na quinta-feira, 22.

O projeto contempla unidades de Hidrocraquamento Catalítico (HCC), de Hidrotratamento (HDT), de Desparafinação por Izomerização por Hidrogênio (HIDW), unidades auxiliares, utilidades e off-sites (extramuros).

“Como resultado, o conjunto de unidades terá capacidade aproximada de produzir 12 mil barris por dia (bpd) de óleos lubrificantes de Grupo II, além de 75 mil bpd de Diesel S-10 e 20 mil bpd de querosene de aviação (QAV-1), de baixíssimo teor de enxofre”, detalhou em nota a Petrobras.

Mas, segundo a estatal, a próxima etapa ainda é a fase de desenvolvimento, com estudos de engenharia básica que suportarão o planejamento do projeto. A conclusão da fase de planejamento vai apoiar a decisão final de investimento e o processo das contratações para início das obras.

“A implantação da planta de lubrificantes e combustíveis do GasLub integra a estratégia da Petrobras para expansão e adequação de um parque de refino mais moderno, com produtos de maior valor agregado e qualidade para atendimento ao mercado”, diz a estatal em nota.

Com esta nova unidade, a petroleira busca se posicionar entre os produtores de óleos básicos lubrificantes de Grupo II, mais avançados. A nova configuração também vai permitir o uso “adequado e rentável” de grande parte das instalações e unidades do antigo Comperj, viabilizando o processamento de correntes intermediárias oriundas da Reduc e eliminando restrições operacionais.

“A decisão da companhia está alinhada à estratégia de manter sua atuação com ativos focados na proximidade da oferta de óleo e gás e do mercado consumidor, além de aumentar a produção de combustíveis, contribuindo de forma relevante com a redução de importações desses produtos”, afirma a Petrobras.