Pepe supera lesão, reforça Portugal e credita recuperação a cuidados médicos

Às vésperas de reforçar Portugal no desafio das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar contra a Suíça, o zagueiro Pepe resolveu saudar a equipe médica da seleção de Portugal por estar em condições de entrar em campo. O jogador fez ainda um desabafo aos críticos que duvidaram da sua recuperação. “Agradeço à equipe médica e quero deixar claro minha capacidade física. Não sei por que tantas dúvidas. Se estou aqui é porque estou pronto.”

Aos 39 anos, Pepe teve a sua convocação ameaçada por causa de uma contusão no joelho. Focado em disputar a competição, ele usou a determinação para poder participar da sua quarta Copa do Mundo.

“Não foi fácil, os dias pareciam longos. Quando me machuquei, fiquei muito preocupado e não conseguia dormir direito. Mas graças a Deus tudo deu certo e agora isso é passado. Meu foco é o torneio”, comentou o jogador.

Líder do elenco e disposto a ajudar a seleção a ir ao mais longe possível no Mundial do Catar, Pepe falou da motivação que ainda tem para seguir jogando em alto nível e continuar servindo à seleção portuguesa.

“É um privilégio poder acordar todas as manhãs e continuar fazendo o que eu gosto, que é jogar futebol. Quero dar o máximo e aproveitar o fato de estar numa Copa do Mundo pela seleção de Portugal.”

Sobre a partida diante da Suíça, o capitão do Porto, de Portugal, disse que o momento é de juntar forças para que cada atleta possa dar o seu melhor em campo. “Quando se faz uma salada não se pode ter os tomates de um lado e as cebolas do outro, é importante juntar todos os ingredientes. Temos uma equipe de grande qualidade, mas se não trabalharmos muito e se não respeitarmos o adversário não vamos conseguir nosso objetivo”, afirmou o defensor.