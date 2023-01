Pedro Raul desperdiça pênalti e Vasco é superado pelo Volta Redonda em Cariacica

O torcedor capixaba que estava com saudades de ver o Vasco acabou frustrado na noite desta segunda-feira, ao ver o Volta Redonda vencer, por 2 a 1, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Carioca. Pedro Raul teve a chance de empatar, mas bateu pênalti para defesa de Jefferson.

Em quatro jogos, o Vasco tem apenas uma vitória, dois empates e uma derrota. O time ocupa apenas o sexto lugar, com cinco pontos, mas um jogo a menos, já que o clássico com o Botafogo, da terceira rodada, foi adiado e acontecerá no dia 16 de fevereiro.

O Volta Redonda, por sua vez, faz campanha surpreendente e assumiu a vice-liderança do Estadual, com dez pontos, um atrás do líder Flamengo, com 11.

O estádio Kléber Andrade recebeu excelente público, frustrado com a derrota. Quem também deixou o campo decepcionado foi o atacante Pedro Raul, que desperdiçou pênalti no segundo tempo. O destaque negativo da noite foi Alex Teixeira, ainda sem ritmo e que saiu vaiado de campo.

O animado torcedor vascaíno foi surpreendido com um primeiro tempo efetivo do Volta Redonda, que apresentou consistência defensiva e usou os contra-ataques para abrir 2 a 0 antes mesmo do intervalo. O Vasco abusou dos cruzamentos e não concluiu bem nas poucas vezes que criou.

Aos 24 minutos, Lelê recebeu no lado esquerdo, partiu para cima da marcação e viu a bola sobrar nos pés de Ricardo Sena. O lateral-esquerdo dominou e encheu o pé, sem chances de defesa para o goleiro Ivan, que viu a bola passar entre ele e a trave.

Atrás no placar, o Vasco tentou aumentar o ritmo no ataque e assustou em cobrança de falta de Lucas Piton, aos 32 minutos. Contudo, dois minutos depois o Volta Redonda ampliou. Jair saiu jogando errado e Lelê recebeu ótimo lançamento. Ele carregou a bola e finalizou na saída de Ivan.

No segundo tempo, o Vasco seguiu tendo muitas dificuldades, mas mesmo assim conseguiu diminuir o placar. Aos 12 minutos, Gabriel Pec recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e chutou colocado, acertando o canto direito do goleiro, que não conseguiu defender.

O gol empolgou a torcida, que empurrou o Vasco em busca do empate. E ele quase veio após Pedro Raul ser derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti, aos 31 minutos, o atacante cobrou e o goleiro Jefferson defendeu no canto inferior direito.

A pressão do Vasco cresceu nos minutos finais do segundo tempo, mas Volta Redonda também poderia ter feito o terceiro gol em contra-ataques. O placar, contudo, não foi alterado, coroando o time mais efetivo.

O Vasco volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Resende, às 19 horas, em São Januário, no Rio. Já o Volta Redonda, no mesmo dia, hospeda o Fluminense, às 21h10, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 2 VOLTA REDONDA

VASCO – Ivan; Puma Rodríguez, Robson Bambu (Miranda), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Erick Marcus), Jair (Galarza) e Alex Teixeira (Eguinaldo); Gabriel Pec (Vinicius Paiva), Pedro Raul e Figueiredo. Técnico: Maurício Barbieri.

VOLTA REDONDA – Jefferson; Iury (Marcos Vinicius), Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena (Marco Gabriel); Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva) e Luciano Naninho; Luizinho (Berguinho), Lelê e Pedrinho (Danrley). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS – Ricardo Sena, aos 24, e Lelê, aos 34 minutos do primeiro tempo; Gabriel Pec, aos 12 do segundo.

ÁRBITRO – Thiago Ramos Marques (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Robson Bambu e Lucas Piton (Vasco); Iury, Dudu, Henrique Silva e Pedrinho (Volta Redonda).

PÚBLICO – 19.600 pagantes.

RENDA – Não divulgada.

LOCAL – Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).