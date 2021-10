PDG: Justiça encerra processo de recuperação judicial

14 out 2021 às 19:52 • Última atualização 14 out 2021 às 21:11

A PDG Realty Empreendimentos e Participações e a PDG Companhia Securitizadora informaram que o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo encerrou o processo de recuperação judicial das companhias e suas controladas.

Segundo comunicado ao mercado, na sentença, a justiça reconheceu que o Grupo PDG cumpriu todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial e no seu aditamento aprovados respectivamente em 2017 e 2020.

A PDG acrescentou que os meios de recuperação previstos estão sendo implementados com êxito, de acordo com os prazos, termos e condições previstos. E os créditos concursais ainda não quitados e os créditos ilíquidos, gerados antes do pedido de recuperação judicial, ainda estão sujeitos aos efeitos do plano.

A recuperação judicial permitiu a reestruturação de um passivo de mais de R$ 5,3 bilhões com mais de 22.000 credores. “Com o equacionamento econômico-financeiro do Grupo PDG, as companhias voltam-se ao desenvolvimento e expansão de suas atividades”, diz o documento.