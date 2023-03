Patrick de Paula opera o joelho e perde o ano no Botafogo: ‘Voltarei mais forte’

O Botafogo não mediu esforços para tirar Patrick de Paula do Palmeiras há um ano. Contratação mais cara da história do clube, o jogador chegou sob enorme expectativa e alternou altos e baixos em 2022. Nesta temporada, largou bem e vinha se destacando até romper o ligamento do joelho esquerdo. O volante passou por cirurgia neste domingo, perderá toda a temporada, mas promete “voltar mais forte” em 2024.

Patrick de Paula foi mais uma vítima do gramado ruim do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ele enroscou a perna em uma falha de grama e acabou sofrendo a grave lesão no clássico com o Flamengo. Na época, o técnico Luís Castro reclamou nas condições do campo e pediu para não jogar mais lá. O time mandou jogos fora do Rio em Cariacica, no Espírito Santo.

“Graças a Deus mais uma etapa foi concluída. Operei o joelho neste domingo e, com a graça de Deus, o procedimento foi um sucesso. Agora é repousar e aguardar o próximo passo”, afirmou o jogador, em suas redes sociais e já na cama do quarto

“Gostaria de agradecer a todo o corpo médico envolvido nesta cirurgia, chefiada pelo Dr. Gustavo Dutra. Também aos meus familiares, minha noiva, empresários, companheiros de clube, comissão técnica, e torcedores pelo apoio. Sigo focado, com fé e trabalhando muito para voltar ainda mais forte e ajudar o Glorioso”, disse.

Sem Patrick de Paula, o Botafogo vem revezando na posição. Tchê Tchê e Danilo Barbosa iniciaram a partida com a Portuguesa-RJ na semifinal da Taça Rio, no sábado. Eduardo e Marlon Freitas são outras opções de Luís Castro, ainda sem definir a equipe titular para o Brasileirão.