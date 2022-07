PAT de Hortolândia tem 34 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 34 vagas de emprego disponíveis. Os salários divulgados vão de R$ 1.600 a R$ 2.682,22.

A maior parte das oportunidades são para para os cargos de instrutor de barbearia, instrutor de cabeleireiro, instrutor de depilação, instrutor de design de sobrancelhas e cílios, instrutor de manicure e pedicure e instrutor de maquiagem, todos com três vagas disponíveis.

Há também vagas para operador de empilhadeira e uma vaga para pizzaiolo, às quais também podem concorrer PCDs (pessoas com deficiência).

Os interessados devem se inscrever pelo aplicativo Sine (Sistema Nacional de Emprego) Fácil ou por meio do site Emprega Brasil. As candidaturas também podem ser realizadas presencialmente na sede do órgão, localizado no Hortofácil, na Eua Argolino de Moraes, 405, na Vila São Francisco.

O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h30. Os candidatos devem portar Carteira de Trabalho (digital ou impressa), RG, CPF e comprovante de endereço.

Confira a relação completa de vagas: