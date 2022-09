Passado a limpo

Allana Lopes sabe que, de vez em quando, a carreira de atriz exige um salto no escuro. Atualmente no elenco de “Poliana Moça”, do SBT, a atriz de 27 anos teve pouco contato com os detalhes da produção infantojuvenil antes de ser confirmada no “casting” da obra. Morando no Rio de Janeiro, ela foi para São Paulo para realizar os primeiros testes para a novela. “Eu não sabia quase nada da história da personagem. Só tinha um leve resumo sobre ela. Ainda assim, eu rapidamente tive um entrosamento com o elenco no teste. Tivemos uma ótima troca”, explica a atriz, que recebeu a notícia que havia passado nas audições uma semana depois. “É uma novela legal, que tem um público fiel, e a personagem é uma montanha russa de sentimentos. Uma delícia de trabalhar”, completa.

Na história escrita por Iris Abravanel, Celeste é uma jovem que busca pistas sobre seu passado. Com uma personalidade forte, a garota se instala na comunidade Bem-Te-Vi e começa a causar tumulto. Muito bonita e aparentemente humilde, se aproxima de Brenda e Raquel, vividas por Flávia Pavanelli e Bel Moreira, dando início a uma forte amizade. No entanto, problemas surgem após as três decidirem dividir um apartamento. Apesar da boa impressão que causou na sua chegada, com o tempo, Celeste acaba mostrando que, na verdade, é ardilosa e duas caras. Além dos conflitos com as amigas, ela usa seu charme para brincar com os sentimentos de Vinícius e Formiga, interpretados por Vincenzo Richy e Humberto Morais. “Eu não consigo ver a Celeste como uma vilã. Ela é humana, tem seus defeitos e qualidades. Não concordo com muitas atitudes, mas foi a maneira que ela aprendeu a sobreviver. Como atriz, é uma oportunidade maravilhosa. É uma personagem intensa, que passa por diversas camadas”, valoriza.

A busca de Celeste por sua mãe foi o ponto de partida de Allana para construir a personagem. Após se aprofundar no roteiro, a atriz pesquisou sobre orfanatos para compreender as motivações e o passado de Celeste. “É uma personagem que teve uma infância completamente diferente da minha. Então, comecei um trabalho de pesquisa pra entender como funcionavam os orfanatos e abrigos para menores e também assisti a documentários relacionados ao tema. E, a partir disso, fui criando os antecedentes da Celeste. E assim fui vendo o mundo sob a visão dela”, aponta.

Natural de Brasília, Allana encontrou sua primeira referência artística dentro de casa. A atriz, que atua desde os 15 anos e já participou de produções como “Gênesis”, da Record, foi encorajada pelo trabalho do pai nos palcos. “Eu via meu pai atuar no teatro e achava incrível. Era mágico vê-lo interpretando personagens completamente diferentes do que ele era. E também sempre gostei de assistir a filmes e novelas. Minha brincadeira favorita era interpretar as cenas a que eu assistia em frente ao espelho (risos)”, relembra.

“Poliana Moça” – SBT – De segunda a sexta, às 20h30.