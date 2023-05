Para sair da zona de rebaixamento, Rio Branco enfrenta o Amparo neste sábado

O Rio Branco precisa vencer para não terminar o primeiro turno da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, na zona de rebaixamento. Neste sábado, a equipe enfrenta fora de casa o Amparo, às 15h, no estádio José Araújo Cintra, pela quinta rodada. A partida terá transmissão da Rádio Clube (AM 580).

Nas quatro primeiras rodadas da Bezinha, a equipe americanense empatou quatro vezes. Na última rodada, o Tigre ficou no 1 a 1 contra o lanterna Colorado Caieiras, em pleno Décio Vitta. Com 4 pontos, o Rio Branco ocupa a quinta colocação do Grupo 4, o que rebaixaria o clube caso a primeira fase acabasse hoje. Em caso de vitória, no entanto, o time volta para a zona de classificação.

Atacante Gustavo França, ao centro, fez o gol do Tigre na rodada passada e pode ter nova chance – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Amparo, por sua vez, vem de vitória contra o Paulista de Jundiaí, fora de casa, por 1 a 0. A equipe ocupa a terceira posição do grupo, com 6 pontos conquistados, sendo duas vitórias e duas derrotas. Apesar da boa colocação, o Leão da Montanha tem a segunda pior defesa da chave, com seis gols sofridos. Este será o 12º confronto entre as equipes na história. Até aqui, o Tigre venceu seis vezes e perdeu duas, além de três empates.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a partida, o Rio Branco deverá ter mudanças em relação ao time que enfrentou o Colorado. Anderson Brito, que volta após cumprir suspensão, é opção para o meio. No ataque, Cauari, que entrou bem no último sábado, pode retornar à equipe titular do técnico Marcus Paulo Grippi.

A posição de centroavante também está aberta. Goldeson iniciou a última partida, mas foi substituído por Gustavo França, que fez o gol do Tigre. Outro nome que briga por uma vaga é Vinícius Almeida, que ainda não entrou em campo neste ano. O lateral Luan Vitor e o atacante Jadson, recém-contratados, estão regularizados e serão opção no banco de reservas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Sabemos que fizemos um jogo bem abaixo em questão de rendimento, tanto com bola quanto sem. Conversei com eles [jogadores], a gente viu que realmente estava abaixo daquilo que podemos entregar. A entrega será maior para tentar conseguir a vitória”, disse Marcus Grippi.

Por outro lado, o zagueiro Igor Salatiel segue de fora. Ele se recupera de uma lesão no joelho, sofrida ainda durante a primeira rodada, e iniciou a transição para o gramado apenas nesta semana.

Já o atacante camaronês Podbang Aubin, primeiro africano da história do Rio Branco, que trabalha com o time desde a pré-temporada, ainda depende de regularização de sua documentação e não tem previsão de estreia pelo clube.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.