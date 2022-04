Palmeiras viaja de madrugada e já inicia trabalhos de olho na Copa do Brasil

Nem bem terminou o jogo contra o Emelec, pela Copa Libertadores, e o Palmeiras retornou ao país. Viajou de madrugada e, às 9 horas desta quinta-feira, o time já estava na Academia de Futebol, na Barra Funda, de olho em estreia em nova competição. No sábado, na Arena Barueri (terá show no Allianz Parque), recebe a Juazeirense pelas oitavas de final e a ordem é somar um bom resultado para “ter paz” no retorno – jogo vendido para o Estádio do Café, em Londrina, dia 11 de maio.

“Jogar no Palmeiras é assim, não tem folga, todo dia é focar em uma competição diferente. No sábado, é entrar concentrado e fazer uma boa estreia”, afirmou o atacante Breno Lopes, que entrou no fim do jogo contra os equatorianos, fechou a vitória e trabalhou normalmente. Quem jogou desde o início fez reabilitação física.

Já nomes como Dudu, Zé Rafael, Rafael Veiga, Murilo e Marcos Rocha, poupados na terceira rodada da Libertadores, trabalharam normalmente na atividade técnica que começou após o café da manhã e invadiu a hora do almoço e na qual Abel Ferreira focou em trabalhos específicos para cada setor.

O treinador português deve utilizar força máxima diante do rival baiano, mas Breno Lopes espera ganhar mais oportunidades. O atacante virou o artilheiro dos minutos finais com o Palmeiras e até se diverte com o fato. “Sobre os gols nos acréscimos, é uma coincidência. Se não me engano, é o sexto ou sétimo que faço. Fico feliz pelas oportunidades que venho recebendo e aproveitando dando o meu melhor”, disse, festejando o importante triunfo por 3 a 1 em Guayaquil e a manutenção dos 100% na Libertadores.

“Estamos vivendo um momento bom e é fruto de muito trabalho. Libertadores é só jogo difícil e ontem (quarta-feira) não foi diferente. O Emelec, jogando em casa com o apoio de sua torcida, criou muitas dificuldades para a gente. Foi uma vitória importante que nos dá tranquilidade na competição.”

A definição sobre quem estará em campo na Arena Barueri será no trino final de apronte, nesta sexta-feira, às 16 horas, novamente na Academia de Futebol.