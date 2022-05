Palmeiras tem pior início e Corinthians faz melhor começo no Brasileiro em 5 anos

Corinthians e Palmeiras vivem situações opostas neste início de Brasileirão. Enquanto o time alvinegro tem seu melhor começo de competição nos últimos cinco anos, a equipe alviverde está no outro extremo, com sua pior largada no mesmo período. Após as cinco primeiras rodadas, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, seis a mais do que o Palmeiras, que ocupa apenas a 13ª posição na tabela. Ambos estão com calendário cheio e jogam paralelamente a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.

Tropeços podem custar caro aos clubes que buscam o título brasileiro, mas um bom início não significa a certeza de terminar a competição na liderança. No ano passado, o Athletico-PR era o líder na quinta rodada, e o Atlético-MG, que viria a ser o campeão, estava na quinta posição. O clube mineiro ainda subiu o sarrafo e foi campeão com 84 pontos, a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos.

Nos últimos dez anos, apenas o Corinthians foi líder na quinta rodada do Campeonato Brasileiro e terminou com o troféu. Em 2017, o time alvinegro venceu quatro e empatou uma em seus primeiros jogos e manteve o alto rendimento até a última rodada da disputa. As eliminações precoces na Copa do Brasil (quarta fase) e Copa Sul-Americana (oitavas de final) “ajudaram” a equipe a focar todas as atenções no Brasileirão.

Em lados opostos, os técnicos portugueses Vítor Pereira e Abel Ferreira, respectivamente, de Corinthians e Palmeiras dividem o mesmo lado: ambos condenam o calendário do futebol brasileiro com tantos jogos e destacam as dificuldades de se manter na briga por todos os títulos da temporada. “Temos um calendário que não defende o futebol, que não defende jogadores de qualidade, é natural que hajam oscilações”, condenou Pereira após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0 em atuação abaixo do esperado.

O Palmeiras já fez 30 jogos na temporada e fará, pelo menos, mais 38, totalizando 68. Pode chegar a 82. Já o Corinthians entrou em campo 24 vezes neste ano e ainda tem, no mínimo, outras 36 partidas a serem realizadas, com o total de 60. A título de comparação, o Liverpool, por exemplo, que está na final da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra, fará 63 partidas nesta temporada.

Confira a situação dos dois clubes na 5ª rodada das últimas cinco edições do Brasileirão:

2022 – Corinthians 1º, Palmeiras 13º

2021 – Corinthians 12º, Palmeiras 4º

2020 – Corinthians 11º, Palmeiras 9º

2019 – Corinthians 8º, Palmeiras 1º

2018 – Corinthians 2º, Palmeiras 6º