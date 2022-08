Palmeiras se reforça com o meia-atacante Bruno Tataba, ex-Sporting

O Palmeiras acertou nesta segunda-feira, 8, a contratação do meia-atacante Bruno Tabata, que estava no Sporting, de Portugal, desde setembro de 2020. O jogador canhoto de 25 anos assinou vínculo com o clube paulista com vigência de cinco anos, até 30 de junho de 2026.

O Palmeiras começou a conversar com o Sporting há duas semanas, mas só concluiu o negócio na última sexta-feira porque o clube paulista teve de aumentar a proposta para levar o jogador. O negócio foi fechado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,5 milhões). O jogador chegou ao Brasil no domingo. Nesta segunda, passou por exames e assinou o contrato.

Também foi determinante para o acerto o desejo do jogador. Disposto a vestir a camisa do atual campeão continental, Tabata rejeitou outras ofertas, incluindo a do Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. A contratação de Tabata teve o aval de Abel Ferreira. O novo reforço será inscrito no Brasileirão e poderá jogar a Libertadores caso o Palmeiras elimine o Atlético-MG e avance às semifinais.

“Foi um conjunto de motivos que me fez vir para o Palmeiras. Quando eu soube do interesse, eu já comuniquei ao Sporting que era a minha vontade vir para cá. Foram longos dias de negociação. Eu sempre deixei bem claro a minha vontade e fico muito feliz que deu tudo certo”, explicou o meia-atacante, antes de elencar os motivos que o fizeram aceitar sem pensar a proposta do Palmeiras.

“Foi a estrutura, o fato de o clube brigar sempre por títulos, foi o mister Abel, que teve uma parte muito importante nisso tudo, enfim, foi um conjunto de coisas. Além de tudo, o Palmeiras é um clube gigante com uma história incrível”, justificou.

Bruno Tabata não era titular do Sporting, mas tinha importância no elenco, uma vez que era utilizado com frequência pelo técnico Ruben Amorim. O atleta é polivalente, um dos atributos que preza Abel Ferreira e pode jogar como meia ou ponta.

A diretoria se mexeu porque viu a necessidade de preencher a lacuna que deixará Gustavo Scarpa assim que sair do clube. Destaque do time nesta temporada, o meia-atacante já tem assinado um pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixará o País ao final desta temporada, quando terminar seu contrato com o Palmeiras. Os dois são canhotos e possuem semelhanças.

QUEM É BRUNO TABATA?

Natural de Ipatinga-MG, Bruno Tabata, que tem esse apelido pela semelhança física com o também brasileiro Rodrigo Tabata, atualmente do Al-Saad, do Catar, defendeu América-MG e Atlético-MG nas categorias de base. Como profissional, seu primeiro clube foi o Portimonense, de Portugal, que defendeu de 2016 a 2020, sendo campeão da segunda divisão portuguesa na temporada de estreia.

Chegou ao Sporting em 2020 e, também na temporada de estreia, ajudou o clube a conquistar o campeonato local depois de 18 anos. Faturou ainda a Taça da Liga em 20/21 e 21/22 e a Supertaça de Portugal em 21/22. O atleta também tem em seu currículo passagens pela seleção brasileira Sub-23.

Pela seleção brasileira, Tabata conquistou o Torneio de Toulon Sub-23 em 2019, na França, e foi convocado para alguns amistosos. Em suas passagens pelas categorias de base da Brasil fez amizade com Murilo, zagueiro titular do Palmeiras.

“Conheço o Murilo desde bem jovem, pois ele fez formação no Cruzeiro e eu no Atlético-MG. Então, a gente já se enfrentava e se conhecia. Depois nos encontramos na Seleção e ele virou um grande amigo”, contou Tabata, que foi incentivado pelo amigo a vir para o Palmeiras.