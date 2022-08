Palmeiras aproveita semana cheia para iniciar preparação contra o Flamengo

Após dar dois dias de descanso a seus comandados, o técnico Abel Ferreira deu início à “operação Flamengo” nesta terça-feira. Na atividade, o treinador trabalhou finalização e fez um trabalho de movimentação utilizando quatro golzinhos nas extremidades do campo.

Líder com folga no Brasileirão, o Palmeiras contabiliza 48 pontos e tem nove de vantagem sobre o time carioca, que é o atual segundo colocado. Os dois times vêm de seis vitórias seguidas no torneio e um triunfo em casa pode colocar a equipe paulista em uma condição ainda mais confortável na classificação.

Sem compromisso no meio da semana, Abel quer aproveitar o tempo para fazer ajustes na equipe titular, além de dar descanso para os atletas mais desgastados. Gustavo Scarpa, poupado do clássico contra o Corinthians, deve reaparecer no duelo do final de semana.

Um dos destaques do time nessa sequência atual de vitórias no Brasileiro, o Zé Rafael completou a marca de 200 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele encara o duelo com o Flamengo também como um jogo de seis pontos.

“Será mais um jogo importante, decisivo para nós. O Flamengo tem uma equipe muito qualificada, que vai vir para buscar o resultado. Estão logo atrás da gente e temos que fazer um grande jogo para aumentar a distância.”

O meio-campista dá ao jogo o peso de uma partida decisiva, já que o time carioca tem um dos elencos mais badalados do futebol brasileiro. Além disso, o Flamengo ainda está brigando pelo título da Libertadores e da Copa do Brasil.

“É um jogo chave, vai ser importante para a sequência. Espero que possamos estar inspirados e fazer um grande jogo, conseguir mais essa vitória e embalar mais no campeonato”, finalizou.