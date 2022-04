O final feliz de Roberta e Gustavo

A história de amor da consultora de vendas Roberta Mendes com o servidor público Gustavo Gallo com certeza daria um filme. Primeiramente, eles se cruzaram no casamento de amigos em comum e acabaram descobrindo que, além do casal, tinham muitas outras pessoas que ambos conheciam e se relacionavam. Algum tempo depois, no dia 30 de abril de 2017, Gustavo se ajoelhou aos pés de Roberta e cantou a música da dupla sertaneja Henrique & Juliano, que passaria a ser a música deles: “Vai namorar comigo sim…”

Em 2019, passaram a organizar a realização do casamento quando o rapaz aproveitou o aniversário da moça para fazer o pedido. Como todo bom roteiro, tinha que haver momentos em que as coisas pareciam que não dariam certo. Assim, quando veio a pandemia, o casamento tão sonhado precisou ser adiado. Depois da primeira remarcação, os noivos ainda teriam que enfrentar mais duas, para só então poder finalmente chegar ao desejado final feliz ocorrido em março de 2022, com muita festa, alegria e emoção.

Apesar da sequência da ordem cronológica do casamento não ter seguido o padrão (teve o casamento no civil, mini wedding e só depois a festa), no final tudo foi ainda melhor do que eles sonharam, afinal, não é todo mundo que tem a chance de passar por três viagens de lua de mel (Praia dos Carneiros, Fernando de Noronha e Águas de Lindóia) e uma gravidez de gêmeas, já que daqui no máximo três meses Luma e Beatriz estarão por aqui para deixar essa história de amor ainda mais completa. O casal gentilmente cedeu as belas fotos da festa ocorrida no Vila Harmonia. Confira!