Nova lesão de Luis Díaz preocupa Liverpool e frustra Klopp: ‘É um soco na cara’

O atacante Luis Díaz estava evoluindo na recuperação da lesão que sofreu no joelho em outubro, mas voltou a sentir dores em um dos treinamentos em Dubai, onde o Liverpool está fazendo amistosos durante a pausa para a Copa do Mundo. Após uma reavaliação da situação, precisou passar por uma cirurgia. A previsão é de que precise de três meses para se recuperar, notícia recebida com muita frustração pelo técnico Jürgen Klopp.

“É uma grande decepção para todos nós e para ele, com certeza. Era uma ‘não situação’ no treino, honestamente. Houve algo, ele não sentiu muito no dia seguinte, mas queríamos ser muito cautelosos e dissemos: ‘Ok, vamos dar uma olhada’. Então veio a notícia. Foi um soco na cara”, disse o técnico alemão após a derrota por 3 a 1 em amistoso com o Lyon.

O colombiano de 25 anos deixou o local de trabalho do Liverpool em Dubai e voltou para a Inglaterra, onde realizou a cirurgia. Ele está lesionado desde o dia 9 de outubro, quando a equipe de Anfield perdeu por 3 a 2 para o Arsenal, no Campeonato Inglês, e tinha voltado a trabalhar com o grupo há pouco tempo.

Depois da derrota para o Lyon, o Liverpool tem mais um compromisso nos Emirados Árabes, na sexta-feira, quando encara o Milan em mais um amistoso. Pouco menos de uma semana depois, com o fim da Copa do Mundo, que terá a final disputada no dia 18 de dezembro, voltará a jogar pelo Campeonato Inglês no dia 22, já contra o Manchester City.