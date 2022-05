Netflix e Fórmula 1 revelam que série Drive To Survive terá mais duas temporadas

Os fãs do automobilismo receberam uma grande notícia nesta quinta-feira. Em parceria com a Netflix, a Fórmula 1 informou que a série de sucesso Drive To Survive terá mais duas temporadas. A renovação do contrato proporcionará as quinta e sexta temporadas do grande sucesso do momento no serviço de transmissão online.

Responsável por mostrar os bastidores da Fórmula 1, Drive To Survive se tornou um sucesso da Netflix, e com o passar das temporadas foi ganhando cada vez mais apreciadores. A quarta temporada, por exemplo, atraiu seu maior público e colocou o documentário no Top 10 semanal em 56 países.

Drive to Survive é produzida pelo vencedor do Oscar, James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) para Box to Box Films. E para quem ama velocidade, serão dois anos a mais para acompanhar seus pilotos e equipes favoritos.

A série documental oferece imagens nunca antes vistas e entrevistas com os maiores nomes do esporte, levando as apaixonados da F-1 para “dentro dos circuitos”, acompanhando tudo o que rola nos bastidores.

As novas temporadas vão mostrar em primeira mão como os pilotos e as equipes estão se preparando para lutar pelos campeonatos de 2022 e 2023. A quinta temporada será focada na atual temporada, na qual a Ferrari vem dominando. Já o parte seis será focada em tudo o que ocorrer com a Fórmula 1 no próximo ano.