Na lanterna, CRB recebe Sampaio Corrêa em busca da primeira vitória na Série B

O início do CRB no Campeonato Brasileiro da Série B surpreende negativamente. Ainda sem vencer e amargando a lanterna, o time alagoano busca a recuperação nesta segunda-feira, quando recebe o Sampaio Corrêa, às 20 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no encerramento da sexta rodada.

Ao lado do Tombense, o CRB é o único time que ainda não venceu na Série B e tem apenas um ponto, conquistado justamente na estreia. Depois disso, foram quatro derrotas. A situação do Sampaio Corrêa também não é tranquila, pois tem cinco pontos e luta na parte debaixo da tabela.

A derrota para o Novorizontino, por 3 a 1, acabou com a paciência dos torcedores regatianos, que fizeram cobranças no desembarque da delegação em Maceió (AL). O técnico Marcelo Cabo tem os importantes retornos do zagueiro Gilvan, do volante Claudinei e do meia Maicon.

“A gente trabalha por eles (torcedores), não está conseguindo entregar os resultados que eles merecem, mas eu tive que pedir naquele momento um voto de confiança porque esses jogadores aqui são de muito caráter, não falta entrega por parte deles, não falta dedicação”, disse Marcelo Cabo.

O empate com o Operário, por 1 a 1, em casa, parece não ter agradado o técnico Léo Condé, que deve fazer mudanças para levar o Sampaio Corrêa à primeira vitória como visitante. Contra Sport e Bahia, o time foi derrotado por 1 a 0. O lateral-direito Mateusinho está suspenso, enquanto o volante Ferreira segue em tratamento no departamento médico.

“É importante a gente estar sempre somando pontos para estar sempre em cima na tabela. Vamos com o intuito de somar os três pontos contra o CRB. Independente de jogar bem ou não o importante é os três pontos”, afirmou o atacante Pimentinha.