Musk perde posto de mais rico do mundo, pressionado por queda de ações da Tesla

Elon Musk perdeu seu lugar como o ser humano mais rico do mundo, mas os acionistas da Tesla é que estão sofrendo. Na segunda-feira, Musk caiu do primeiro para o segundo lugar na lista dos humanos mais ricos do mundo. Ele ficou para trás do CEO da Louis Vuitton, Bernard Arnault, já que as ações da Tesla continuaram caindo em resposta à preocupação de que os tweets de Musk e os esforços para reformular o Twitter estivessem prejudicando a marca da empresa de veículos elétricos.

As ações da Tesla caíram 6,3% no início da semana, terminando o pregão de segunda-feira em US$ 167,82. A queda cortou cerca de US$ 8 bilhões da riqueza de Musk, de acordo com os cálculos de Barron, colocando seu patrimônio líquido em cerca de US$ 180 bilhões. A Forbes estimou o patrimônio de Arnault em cerca de US$ 190 bilhões até o fechamento de segunda-feira.

O lugar real na lista não importa tanto quanto a direção das ações da Tesla.

No início das negociações de terça-feira, as ações caíram cerca de 25% desde que Musk assumiu o controle do Twitter, com desempenho inferior ao Nasdaq Composite em cerca de 28 pontos porcentuais.

A queda custou a Musk quase US$ 40 bilhões em patrimônio líquido.