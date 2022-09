Mudança de foco

O trabalho em “Ilha de Ferro” foi uma espécie de quebra-cabeças para Maria Casadevall. Ao retornar ao ar como a engenheira Júlia, a atriz precisou equilibrar todos os detalhes que envolviam a criação da personagem na segunda temporada da série, que vai ao ar na Globo nas noites de quinta. “Um dos meus maiores desafios na construção desta personagem foi equilibrar seu controle físico e psicológico, preservando a espontaneidade de sua personalidade. A preparação física também foi um desafio, pois envolveu aulas intensas de escalada; a Júlia tem uma relação muito íntima com o alpinismo e essa prática lhe traz concentração, foco e força física”, explica.

A leva inédita de episódios mostra o retorno de Júlia ao enredo central. Após três anos fora, e mais bem resolvida com suas questões pessoais, ela volta a pedido do avô, que vai receber uma homenagem a bordo da PLT 137. O reencontro traz novamente sua veia petroleira e as lembranças do romance com Dante, papel de Cauã Reymond.

“Quando Julia volta à PLT 137 existe uma cumplicidade profunda com toda a equipe de trabalhadores da plataforma, que se fortalece ainda mais nesse reencontro. E, claro, vem à tona a paixão mal resolvida quando ela e Dante se reaproximam. Na primeira temporada acompanhamos muito pouco a vida de Julia fora da plataforma. Agora o caminho é o inverso: vemos Júlia na vida em terra e acompanhamos a maneira como essas escolhas impactam suas passagens pela plataforma”, explica.

O protagonista Dante, porém, não é o único ocupante do coração e dos pensamentos de Júlia. Longe da plataforma de petróleo, ela conhece o Comandante Ramiro, de Romulo Estrela. Mergulhador de combate da Marinha, ele é um tipo boa praça, mas reservado. Não por acaso, os dois se conhecem no meio de uma perseguição. Apesar de durões, aos poucos, eles vão baixando a guarda, se deixando conhecer e se apaixonando. Mas Ramiro também tem contas a acertar com seu passado. “A segunda temporada dá um respiro em relação ao cotidiano intensivo na plataforma. Outras tramas e histórias passam a se desenvolver e ganhar mais destaque na vida particular de cada personagem em terra, e essa mudança traz novos e importantes ares, que somam para a trama”, defende.

As gravações da segunda temporada de “Ilha de Ferro”, que inicialmente foi disponibilizada para os assinantes do Globoplay, aconteceram há mais de dois anos. Maria, porém, ainda guarda recordações importantes do período em que esteve nos estúdios ao lado dos colegas de cena. “São muitas lembranças, mas entre elas umas das mais solares foi a cena que gravei com a genial Tóia Ferraz (que interpreta Rocha), assim que retomamos as gravações para a segunda temporada. A cena se passa num bar; Rocha e Júlia estão bebendo e se reencontrando; aquela cena é cheia de improvisos, risadas reais e muitas alegrias por estarmos ali novamente juntas, duas mulheres artistas, para contar aquela história”, relembra.

“Ilha de Ferro” – Quinta, às 22h30, na Globo.

Nas entrelinhas

Maria Casadevall enxerga muitas camadas e discussões na personagem Júlia, de “Ilha de Ferro”. O papel da série criada por Max Mallmann e Adriana Lunardi traz debates bastante contemporâneos em seu texto. “A Júlia é uma mulher sensível, destemida e com muitas cicatrizes internas, que, para poder ocupar certos lugares de poder no trabalho, desenvolveu uma personalidade aparentemente ríspida e indiferente no contexto de uma profissão masculinizada (Engenharia de Petróleo) e um ambiente de trabalho machista e cheio de riscos – uma plataforma de petróleo”, aponta.

A atriz, inclusive, finalizou a produção com diversos aprendizados pessoais que reverberam até hoje em seu dia a dia. “Aprendi muito sobre a coragem e autenticidade de ser quem se é, sem estar mais preocupada em agradar aos outros e outras do que estar alinhada com a minha própria verdade”, ressalta.

Instantâneas

A atriz está no elenco das duas temporadas da série brasileira “Coisa Mais Linda”, original Netflix.

Maria é natural de São Paulo.

Ela estreou na tevê na série “Lara com Z”, que foi ao ar em 2011.