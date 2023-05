Morre velocista Tori Bowie, medalhista de ouro na Olimpíada do Rio, aos 32 anos

Morreu nesta quarta-feira Tori Bowie, aos 32 anos. Velocista, a norte-americana subiu no lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A causa da morte não foi revelada. Pelas redes sociais, a assessoria de imprensa da atleta lamentou a morte e pediu privacidade.

“Estamos devastados em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie morreu. Perdemos uma cliente, querida amiga, filha e irmã. Tori era uma campeã… Um farol de luz que brilhava tanto! Estamos realmente com o coração partido e nossas orações estão com a família, amigos e todos que a amavam. À medida que a história continua a se desenvolver, pedimos que você respeite nossa privacidade”, publicou a Icon Management.

Tori Bowie nasceu em Sand Hill, no Mississippi, em 1990. A norte-americana se dedicou desde o início da carreira às provas de velocidade. Ganhou notoriedade no Campeonato Mundial de Pequim, em 2015.

No ano seguinte, nos Jogos do Rio, ganhou três medalhas. Foi ouro no revezamento 4x100m ao lado de Tianna Bartoletta, Allyson Felix e English Gardner, superando as equipes de Jamaica e Grã-Bretanha. Ainda na capital fluminense, levou a prata nos 100m rasos e o bronze nos 200m.

Em 2017, Tori chegou ao auge, somando dois ouros no Campeonato Mundial em Londres, novamente brilhando no revezamento 4×100 e nos 100m rasos. Em 2019, se arriscou no saltos em distância e triplo, mas não prosperou. A velocista completaria um ano sem competir no mês de junho.

Shelly-Ann Fraser-Price, que rivalizou nas pistas com Tori, lamentou a morte da atleta. “Estou com o coração partido, descanse em paz”, escreveu a jamaicana. A Federação Internacional de Atletismo também fez uma homenagem. “Estamos profundamente tristes. Condolências a amigos e familiares”.