Arquivo Messi empata com Mbappé e pode ser artilheiro da Copa do Mundo do Catar

Lionel Messi marcou seu quinto gol na Copa do Mundo no Catar, nesta terça-feira, e alcançou Kylian Mbappé na artilharia do Mundial. Ambos os atacantes do Paris Saint-Germain somam cinco gols, esquentando a disputa pelo maior número de gols na Copa.

Mbappé não é o único francês nesta briga. Olivier Giroud, outro destaque da seleção francesa no Catar, soma quatro gols. Ambos os franceses vão entrar em campo nesta quarta-feira, na outra semifinal do Mundial, contra Marrocos, e terão a oportunidade de superar Messi.

O argentino chegou ao quinto gol em cobrança de pênalti na vitória sobre a Croácia por 3 a 0, nesta terça, na primeira semifinal da Copa do Catar. A seleção argentina garantiu sua vaga na grande final, a ser disputada no domingo.

Na seleção brasileira, eliminada nas quartas de final pela Croácia, Richarlison foi o jogador que mais marcou gols na Copa do Mundo no Catar. O jogador marcou dois gols na partida contra a Sérvia, ainda na fase de grupos do Mundial, e um no jogo contra a Coreia do Sul, nas oitavas. Com os três gols na Catar, Richarlison igualou Luís Fabiano, em 2010.

Apesar de estar na semifinal, o Marrocos não tem nenhum jogador disputando a artilharia do torneio.

Confira a lista dos artilheiros da Copa até agora:

Kylian Mbappé (França) – 5 gols

Lionel Messi (Argentina) – 5 gols

Olivier Giroud (França) – 4 gols

Richarlison (Brasil) – 3 gols

Gonçalo Ramos (Portugal) – 3 gols

Marcus Rashford (Inglaterra) – 3 gols

Bukayo Saka (Inglaterra) – 3 gols

Álvaro Morata (Espanha) – 3 gols

Cody Gakpo (Holanda) – 3 gols

Enner Valencia (Equador) – 3 gols