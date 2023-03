Medvedev ganha batalha contra Zverev e desafia Fokina nas quartas em Indian Wells

Daniil Medvedev ampliou sua sequência de invencibilidade para 17 vitórias no circuito. Mas precisou jogar muito para virar uma batalha de 3h10 contra o alemão Alexander Zverev, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. O russo agora desafia o espanhol Alejandro Fokina, algoz do chileno Cristian Garín, nesta quarta-feira.

Sexto do mundo, Medvedev iniciou o jogo das oitavas sendo surpreendido pelo 14° do ranking. Com jogo agressivo, o alemão abriu 3 a 1 com uma quebra. A reação veio no quinto game, com devolução da quebra e logo depois com o empate.

Sacando com 6 a 5 contra no placar, o russo teve de salvar três set points para levar a definição ao tie-break. No game de desempate, com duas quebras para cada lado, o jogo foi igual até 4 a 4, quando Zverev fez dois pontos e ficou com duas chances de fechar. Perdeu a primeira, mas cravou 7 a 5.

O segundo set foi sem quebras até 6 a 6, mas com o russo tendo o serviço bastante pressionado – salvou 10 breakpoints. Em novo tie-break, desta vez as coisas se inverteram e foi Medvedev quem teve 6 a 4. O alemão salvou uma vez, mas viu Medvedev devolver o 7 a 5 após sofrer uma entorse feia no joelho que acabou não sendo grave.

O set decisivo começou com Medvedev dominando e abrindo 3 a 1. O russo foi para o serviço com 5 a 4 e acabou vendo Zverev devolver a quebra. Perdeu o saque a seguir, porém, e acabou caindo por 7 a 5. Ao celebrar novo triunfo, o ex-número 1 do mundo voltou a criticar a quadra de Indian Wells sobre a falta de velocidade do piso duro.

Fokina se garantiu com bom triunfo sobre o chileno Cristian Garín, parciais de 6/3 e 6/4 em somente 1h25, o que sugere estar mais descansado nesta quarta-feira diante de Medvedev.

Outro favorito que somou um belo resultado foi Cameron Norrie, campeão do Rio Open. O britânico desbancou o russo Andrey Rublev com fáceis 6/2 e 6/4. O atual campeão Taylor Fritz também avançou sem sustos. Bateu o húngaro Marton Fucsovics por 6/4 e 6/3.