McDonald’s supera expectativas de lucro e receita no 4º trimestre

O McDonald’s teve lucro líquido de US$ 1,90 bilhão no quarto trimestre de 2022, valor 16% maior do que o ganho de US$ 1,64 bilhão verificado no mesmo período de 2021, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (31). O lucro por ação da multinacional americana de fast food somou US$ 2,59 entre outubro e dezembro, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,46. Já a receita do McDonald’s teve queda anual de 1% no trimestre, a US$ 5,93 bilhões, mas também superou o consenso da FactSet, de US$ 5,7 bilhões. As vendas globais de mesmas lojas cresceram 12,6% no período. Apesar dos resultados acima das expectativas, a ação do McDonald’s caía 1,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York às 9h24 (de Brasília).