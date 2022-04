Arquivo Mayke vê Palmeiras ‘mais leve’ após vitória no dérbi e prevê jogo duro no Equador

O Palmeiras pode deixar bastante encaminhada sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores caso some uma vitória em visita ao Emelec, quarta-feira. Chegaria aos nove pontos e praticamente carimbaria a vaga. Mas o lateral-direito Mayke alerta que será um compromisso bastante difícil no Equador e celebra o triunfo por 3 a 0 sobre o Corinthians no Brasileirão que deixou o clube “mais leve” para a terceira rodada da competição Sul-Americana.

O Palmeiras ainda não havia vencido em três jogos no Brasileirão, somava somente dois pontos, e desencantar no clássico foi um bom combustível para defender seus 100% de aproveitamento na Libertadores.

“Tem sempre um gostinho especial vencer um dérbi e agora vamos viajar mais leves. Será uma viagem bem longa e, se não vencêssemos, ela pareceria o dobro”, avaliou Mayke. “Graças a Deus conseguimos uma excelente vitória, todos estão de parabéns e, após um resultado assim, a confiança sempre sobe”, acredita. “Sobre a partida, será um adversário difícil e vamos com o intuito de fazer um bom jogo e, se possível, voltar com os três pontos. Ganhamos duas na competição e, se ganharmos essa partida, a gente dá uma tranquilizada na tabela.”

Titular nos dois jogos da Libertadores, Mayke deve mais uma vez aparecer na vaga de Marcos Rocha, o dono da posição, em rodízio de Abel Ferreira no elenco verde. O bicampeão vem usando escalação alternativa na Libertadores.

Para o lateral, uma obrigação de apresentar um bom rendimento pela grandeza do companheiro. “Quando cheguei, eu disse: colocaram uma bomba para o meu lado (risos). Mas é uma honra e um orgulho representar essa camiseta dentro de campo, o Marcos (Rocha) tem uma história linda, não só no clube como também na seleção, então, é um prazer enorme. Procuro sempre entrar em campo e dar o meu melhor”, completa.

Na reapresentação do elenco, na manhã desta segunda-feira, os titulares fizeram apenas um trabalho de regeneração física antes de o time embarcar para o Equador. O apronte final será em solo equatoriano. O time trabalha nesta terça-feira à tarde no estádio Monumental.

O Palmeiras defenderá na casa do Emelec uma invencibilidade de 18 partidas como visitante na Copa Libertadores. São 16 jogos contra o mandante em seus domínios, além de duas decisões em campo neutro contra Santos e Flamengo, respectivamente.