Arquivo Masterboi inaugura seu 1º frigorífico no Nordeste com investimento de R$ 120 mi

A Masterboi inaugurou na segunda-feira, 15, o seu primeiro frigorífico no Nordeste do País. A unidade está instalada em Canhotinho (PE), a cerca de 200 quilômetros do Recife, sede da empresa fundada há 22 anos. Com investimento de R$ 120 milhões, a planta deverá ser a maior da região e a única a operar com o Serviço de Inspeção Federal (SIF), com acesso a mercados internacionais.

Segundo nota da companhia, o frigorífico tem capacidade para abater 700 cabeças de gado por dia, além de ovinos, caprinos e suínos.

A intenção é chegar a 1,4 mil animais por dia. A planta deverá processar 300 toneladas de carne diariamente. A expectativa da Masterboi é de que a unidade gere cerca de 800 empregos diretos e 3,5 mil postos de trabalho indiretos.

A companhia tem duas unidades industriais na Região Norte – uma em Nova Olinda (TO), e outra em São Geraldo do Araguaia (PA).

Em abril, a Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) suspendeu as importações de carne bovina da unidade da Masterboi de São Geraldo do Araguaia (PA), sem sinalizar quando os negócios poderão ser retomados nem o motivo da decisão.