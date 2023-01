Arquivo Marcos justifica ausência em velório de Pelé: ‘Ninguém foi no dos meus pais’

Durante o velório de Pelé, uma das ausências mais sentidas foram a dos jogadores brasileiros campeões da Copa do Mundo de 2002. O não comparecimento dos pentacampeões mundiais foi motivo de fortes críticas por parte da mídia esportiva e de torcedores brasileiros.

Em suas redes sociais, o ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e titular na campanha vitoriosa do Mundial da Coreia e do Japão, justificou sua falta relembrando a morte dos pais.

Acompanhado de uma foto dos progenitores, o texto do ex-atleta afirmou que “ninguém aqui das redes foi (no velório deles). Eu fui pra chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los, mas não pedi homenagem de ninguém, não julguei ninguém, não dei entrevista, e pra mim não foi um show”.

O ex-goleiro também disse que entende a cobrança feita por terceiros devido ao que Pelé representa para o futebol brasileiro, mas afirmou que “ao Edson, hoje, só posso fazer uma oração e não preciso me aparecer para isso!”.