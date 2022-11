Arquivo Maddison fica fora do treino da Inglaterra e vira dúvida para estreia com o Irã

O meia James Maddison passou a ser dúvida para a estreia da seleção inglesa na Copa do Mundo do Catar. Ele não participou da atividade deste domingo, segue entregue ao departamento médico, e pode desfalcar a equipe do técnico Gareth Southgate.

O jogador do Leicester vem sofrendo com problemas no joelho e sua presença no duelo com o Irã, que acontece nesta segunda-feira, não está garantida. Maddison se machucou no último jogo de sua equipe pelo Campeonato Inglês antes da parada da competição para a realização do Mundial no Catar.

Diante do possível desfalque, o treinador Gareth Southgate ainda não sabe quem pode ser o substituto para o jogo de estreia no Mundial.

O único desfalque certo até o momento é o do lateral direito Kyle Walter. O atleta se recupera de uma cirurgia no joelho, já fez parte de alguns reinamentos no Catar, mas sua presença contra os iranianos já está descartada.

O Grupo B faz a sua estreia na competição nesta segunda. Além de Inglaterra e Irã, marcada para as 10 horas (horário de Brasília), Estados Unidos e País de Gales se enfrentam às 16h, no complemento da primeira rodada da chave nesta fase de classificação.