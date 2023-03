Luisa Stefani sofre queda, assusta, mas vai às quartas de duplas em Indian Wells

O Brasil terá representantes em duas duplas nas quartas de final do Torneio de Indian Wells. Um dia após Bia Haddad se garantir, nesta terça-feira foi a vez de Luisa Stefani, ao lado da canadense Gabriela Dabrowsky, confirmar classificação. A brasileira, contudo, deu um susto logo no começo do jogo quando caiu feio após tentar desviar de uma bola.

A dupla de Stefani superou bem a parceria entre a neozelandesa Eron Routliffe e a chilena Alexa Guarachi em sets corridos, com 6/3 e 6/4 em somente 1h13 de jogo. As rivais estavam empolgadas após deixarem pelo caminho as chinesas Xu e Yang, quinta favoritas do torneio.

Stefani e Dabrowsky começaram bem e logo abriram 4 a 1 com uma quebra. Sem ter o serviço ameaçado, elas fecharam o primeiro set em 6 a 3 no segundo set point. A parcial seguinte começou com brasileira e canadense quebrando o serviço das oponentes. Sem ter o saque ameaçado, bastou trocar games até celebrar a segunda vitória na competição, com 6/4.

As adversárias desta quarta-feira são a japonesa Miyu Kato e Aldila Sutjiado, da Indonésia. Bia Haddad também entrará em quadra, ao lado da alemã Laura Siegemund, contra a dupla formada pelas suíças Jil Teichmann e Belinda Bencic, que se enfrentaram no torneio de simples.

FEMININO

O dia em Indian Wells foi movimentado também em simples com jogos interessantes entre as mulheres. Dois do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka sofreu diante da checa Barbora Krejcikova, mas avançou às quartas de final com 6/3, 2/6 e 6/4.

Algumas favoritas também precisaram de três sets. A americana Cori Gauff fez 6/1, 3/6 e 6/4 na sueca Rebecca Peterson, enquanto a grega Maria Sakkari passou com dificuldades pela checa Karolina Pliskova, com 6/4, 5/7 e 6/3.

Outra grande batalha foi entre Jéssica Pegula e Petra Kvitova. A americana teve chance da virada ao sacar com 6 a 5 no terceiro set e não aproveitou. A checa levou a decisão ao tie-break e se classificou entre as oito melhores com 6/2, 3/6 e 7/6 (13/11).