Luisa Stefani avança à semifinal em Miami e garante melhor ranking da carreira

A tenista brasileira Luisa Stefani alcançou a semifinal do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Ela e a americana Hayley Carter derrotaram as também americanas Jessica Pegula e Asia Muhammad por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 6/1, em 1h01min de duelo.

“Ótimo jogo hoje. Sempre quis jogar aqui e está sendo uma baita estreia. Tivemos mais um jogo duro e temos mais uma batalha pela frente, mas estamos bem confiantes. A Hayley jogou super bem e eu joguei bem também. Estamos melhorando a cada jogo e contamos com a torcida de todos, sentimos bem essa energia por mais que estejamos nessa bolha”, comentou Stefani.

Em grande fase, Luisa vai disputar uma semifinal de um torneio deste nível pela segunda vez na carreira. Antes, ela alcançou esta fase em Roma, na Itália, no ano passado. Tentando atingir a final, brasileira e americana vão enfrentar na quinta-feira a dupla formada pela canadense Gabriela Dabrowski e pela mexicana Giulia Olmos.

O triunfo desta terça tem significado especial para Luisa. Ela garantiu ao menos subir para a 29ª posição do ranking de duplas, sua melhor colocação da carreira até agora. Se atingir a final, poderá alcançar o 26º posto. No momento, brasileira e americana formam a quinta melhor dupla da temporada.

Na chave de simples, a número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty, fez mais uma vítima nesta terça. Ela bateu a belarussa Aryna Sabalenka por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3, e avançou à semifinal. Na rodada anterior, havia eliminado outra tenista de Belarus, a experiente Victoria Azarenka.

MASCULINO – Pelas oitavas de final, o russo Daniil Medvedev confirmou o favoritismo e venceu o americano Frances Tiafoe por 6/4 e 6/3. O número dois do mundo, e primeiro cabeça de chave em Miami, vai enfrentar nas quartas de final o espanhol Roberto Bautista Agut (7º cabeça de chave), que conteve o poderoso saque do americano John Isner (18º) e venceu em três sets: 6/3, 4/6 e 7/6 (9/7).

Já o canadense Milos Raonic (12º) se despediu da competição nesta terça ao ser eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz (26º) por 4/6, 6/3 e 7/6 (7/4). Também avançaram o italiano Jannik Sinner (21º) e o casaque Alexander Bublik (32º).