Lugar incomum

Mateus Solano é um ator que tem uma trajetória peculiar na televisão. Afinal, antes de se tornar um dos principais atores de novelas da Globo, foi com três papéis históricos que ele deu seus primeiros passos no veículo. No extinto “Linha Direta – Justiça”, deu vida a Stuart Angel Jones, filho da estilista Zuzu Angel, morta em um acidente de carro considerado, mais tarde, um atentado político. Depois interpretou Júlio Soares, cunhado e amigo do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek, na minissérie “JK”. E ganhou mesmo visibilidade ao ser escolhido para representar Ronaldo Bôscoli em outra minissérie, “Maysa: Quando Fala o Coração”.

Hoje, no entanto, encara o que talvez seja seu trabalho mais inusitado: dá vida à atrapalhada Flávia, mas no corpo do sisudo Dr. Guilherme, em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, novela das 19h da Globo. “É muito confuso mesmo, mas bem divertido. A gente ficou apavorado, mas foi muito bom”, garante Mateus, que já encerrou suas cenas na trama das 19h da Globo.

Assim que começou a gravar as sequências do folhetim escrito por Mauro Wilson, Mateus já sabia que chegaria um momento em que os protagonistas trocariam de corpos. Para isso, as duplas que mudariam de posição apostaram em trejeitos específicos que pudessem ficar marcados nos personagens e que, depois, fossem fáceis de serem reproduzidos pelos parceiros de cena. Nas sequências de trabalho de Flávia e Guilherme, quando a situação poderia se complicar, o ator jura que tirou de letra. “A Valentina Herszage foi jogada em um centro cirúrgico e ficava perguntando o que era cada coisa. Mas tem uma equipe médica incrível que nos ajuda em cena. Agora, quanto a mim, eu arrasei no pole dance”, gaba-se.

É comum que os atores, quando gravam uma novela, usem as cenas que vão ao ar e a repercussão do trabalho nas ruas para direcionar sua atuação no estúdio, ao longo do projeto. Em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, porém, foi diferente. Em função da pandemia, o elenco gravou a maior parte das cenas sem ver nada ser exibido. Então, quando houve a troca de corpos, o esforço foi um pouco mais complicado.

“É muito cerebral. Conversamos muito sobre isso, da falta de se assistir na tela”, assume. Afinal, tanto Guilherme quanto Flávia têm realidades bem distintas. “Quando o Guilherme encontra a Flavia, ela tem o desejo de amar e ser amada. Ele, no entanto, não tem a força dela contra a Cora, o amor pelo pai… Ele não viveu uma série de coisas que a Flávia teve de viver. Foi um trabalho redobrado e triplicado, sem poder se estudar no ar”, descreve.

Curiosamente, Mateus e Valentina, que atualmente formam um dos principais pares românticos de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, já foram pai e filha em “Pega-Pega”, novela das 19h exibida originalmente pela Globo entre 2017 e 2018 e reprisada, novamente no horário das 19h, em uma edição especial de 107 capítulos, no ano passado, antecedendo justamente a atual trama do horário. Isso, no entanto, não assustou Mateus. “Foram quatro anos de distância. Foi um reencontro e a gente se ama muito. Somos intérpretes que emprestamos nossos corpos para aqueles personagens”, minimiza.

Caso à parte

“Quanto Mais Vida, Melhor!” é uma novela, em sua essência, de comédia. Mas, entre os quatro protagonistas da história – além de Mateus e Valentina, Giovanna Antonelli e Vladimir Brichta interpretam a espevitada Paula e o jogador de futebol Neném, só que atualmente em corpos trocados –, Mateus ficou boa parte da história com o personagem mais tenso dela. “O Guilherme é o personagem mais distante dos quatro ali. O Mauro os obrigou a se encontrarem com essa troca de corpos, que une o quarteto”, avalia.

Independentemente do tom fantasioso que a trama sempre carregou, com o encontro dos papéis principais com a Morte, vivida por A Maia, e o acidente de avião que deu o pontapé inicial na história, Mateus sabe que há pessoas que criam identificação com aqueles personagens. Algo que pode ter ficado mais intenso com a nova fase em que “Quanto Mais Vida, Melhor!” entrou. “Uma novela, por mais leve que seja, espelha relações entre pessoas. Isso, tudo por si, só já funciona na cabeça de quem está assistindo. A grande questão da troca de corpos é se colocar no lugar do outro”, analisa.

Instantâneas

Um dos papéis mais emblemáticos da carreira de Mateus foi o vilão Felix, de “Amor à Vida”.

Antes de se tornar conhecido, Mateus morou em Washington, nos Estados Unidos, e em Lisboa, em Portugal.

Mateus é casado com a também atriz Paula Braun, com quem tem dois filhos: Flora, de 11 anos, e Benjamin, de 6 anos.