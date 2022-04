Arquivo Lucro da Mastercard atinge US$ 2,7 bi no 1º tri e sobe 55% no confronto anual

A Mastercard registrou lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano, um salto de 55% na comparação com igual período de 2021, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 28. Em termos ajustados, a empresa teve ganho de US$ 2,76 por ação, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,18.

A receita da operadora de cartões subiu de US$ 4,16 bilhões nos três primeiros meses do ano passado para US$ 5,17 bilhões no mesmo intervalo de 2022.

Essa métrica também superou o consenso médio do mercado, que era US$ 4,91 bilhões.