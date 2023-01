Lucas Perri pega pênalti, Botafogo supera o Fluminense e embola tabela do Carioca

O Botafogo derrotou o Fluminense por 1 a 0, na noite desse domingo, no Maracanã, graças a uma bela atuação do goleiro Lucas Perri, que defendeu um pênalti, e também pela intervenção do VAR. O resultado faz as primeiras posições do Estadual do Rio ficarem emboladas. O Flamengo lidera com 11 pontos, seguido pelo time tricolor, com 10 (ambos com cinco partidas) e Botafogo, com 9 (quatro jogos). Mas Volta Redonda (7 pontos em 4 jogos) e Vasco (5 pontos em 3 duelos) também podem encostar. Pelo regulamento avançam à semifinal do primeiro turno os quatro melhores.

O único gol do jogo foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo por Victor Sá, que teve ajuda do VAR para validar o lance. No histórico completo do duelo são 335 jogos. O Fluminense venceu 123, o Botafogo levou a melhor em 109 oportunidades, além de 103 empates.

O Botafogo volta a campo como mandante na quarta-feira contra o Nova Iguaçu. O Fluminense enfrentará, na quinta (21h10), o Volta Redonda, fora de casa.

O primeiro tempo foi marcado por muita marcação e pouca criação. O Botafogo foi mais feliz, conseguindo anular bem as principais armas tricolores. Por outro lado pouco criou ofensivamente deixando Tiquinho fazendo o papel de pivô, mas sem um companheiro para dar continuidade.

Já o Fluminense penou por falta de movimentação. Teve muito toque de bola, mas pouca efetividade. Ou seja, os dois goleiros praticamente não tiveram trabalho.

No intervalo o único que modificou a equipe foi Fernando Diniz. Tirou Yago Felipe e colocou Keno. E, logo aos 4, o mesmo Keno recebeu de Ganso na área e foi puxado por Rafael. Pênalti. Calegari cobrou forte no canto direito, mas o goleiro Lucas Perri defendeu.

A defesa de Perri pareceu ter mexido com seus companheiros, que acordaram e passaram a dar trabalho para os rivais. Aos 12, Piazon cruzou da direita para Tiquinho, que bateu de primeira e viu a bola passar bem perto da meta tricolor. Três minutos depois, Victor Sá recebeu lançamento de Tchê Tchê na esquerda, entrou na área e acertou o canto. A arbitragem inicialmente deu impedimento, mas após revisão pelo VAR o gol foi validado.

Apesar do gol, o Fluminense não alterou a sua forma de jogar e, aos 18, Cano chutou, a bola desviou em Marçal, mas o goleiro Perri espalmou para escanteio. Aos 20, o técnico Luís Castro fez sua primeira alteração. Tirou Patrick de Paula, que vinha bem, e colocou Marlon Freitas. Ainda chegou novamente com perigo aos 23, mas Martinelli cabeceou rente ao travessão alvinegro.

Com mais alterações promovidas pelos treinadores, o jogo passou a ganhar mais emoção fazendo esquecer a chatice da primeira etapa. O Fluminense ainda teve uma boa chance aos 37. Ganso cobrou bem uma falta da meia-lua, mas novamente Lucas Perri fez uma bela defesa e espalmou.

Com os tricolores buscando o empate de qualquer jeito, o Botafogo acabou tendo a melhor chance. Carlos Alberto armou o contra-ataque e ficou na frente do goleiro, mas viu Fábio defender e impedir o segundo gol.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 1 BOTAFOGO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (Arthur), Nino, Manoel (Lima) e Calegari (Guga); André, Martinelli, Yago Felipe (Keno) e Ganso (Giovanni Manson); Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO – Lucas Perri; Rafael (Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Patrick de Paula (Marlon Freitas) e Gabriel Pires; Victor Sá (Carlos Alberto), Lucas Piazon e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro

GOL – Victor Sá, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia.

CARTÕES AMARELOS – Ganso e André (Fluminense), Lucas Piazon, Tchê Tchê, Rafael, Gabriel Pires e Marçal (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS – Fernando Diniz e David Braz (Fluminense).

PÚBLICO – 28.068 (25.965 pagantes).

RENDA – R$ 1.099.017,50.

LOCAL – Maracanã, no Rio.