Los Angeles Clippers surpreende e derrota o favorito Boston Celtics na NBA

Com bela atuação de Paul George (26 pontos) e Kawhi Leonard (25), o Los Angeles Clippers venceu, o Boston Celtics, por 113 a 93, na Califórnia, na rodada de segunda-feira da NBA. Jaylen Brown, com 21 pontos, e Jayson Tatum, com 20, foram os maiores marcadores do time visitante.

Com a vitória, os Clippers, em sétimo lugar na Conferência do Oeste, somam 16 vitórias e 13 derrotas, enquanto Boston, líder do Leste, perdeu a sétima partida, depois de 28 duelos.

Em Dallas, os Mavericks contaram com mais uma atuação de destaque de Luka Doncic para bater o Oklahoma City Thunder por 121 a 114. O esloveno anotou 38 pontos, agarrou 11 rebotes e fez oito assistências. Do lado dos visitantes, Shai Gilgeous-Alexander, com 42 pontos, foi o cestinha da partida.

Dallas subiu para a oitava colocação no Oeste, com 14 vitórias e 13 derrotas. Já Oklahoma, com 16 derrotas e 11 vitórias, aparece apenas na 13ª colocação.

No duelo mais equilibrado da rodada, o San Antonio Spurs derrotou o Cleveland Cavaliers por 112 a 111, com direito a duas falhas ofensivas dos visitantes nos segundos finais da partida.

Foi apenas a nona vitória dos Spurs, depois de 27 jogos, o que deixa a equipe na 14ª colocação no Oeste. Para Cleveland, terceiro no Leste, representou a 11ª derrota, em 28 jogos.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Indiana Pacers 82 x 87 Miami Heat

Washington Wizards 100 x 112 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 128 x 103 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 121 x 114 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 112 x 111 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 133 x 112 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 113 x 93 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta segunda:

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Houston Rockets x Phoenix Suns

Utah Jazz x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Boston Celtics