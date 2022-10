Livro em prol do Outubro Rosa

No início desse mês, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana lançou o livro “Crônicas de Primavera: o ressignificar de mulheres reais”, uma obra escrita em prol do Outubro Rosa, campanha de conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Inspirador, o livro narra a trajetória de 10 pacientes da Oncologia Clínica que tiveram seus relatos ouvidos e escritos pela equipe interna da Cooperativa, que inclusive deu um show de sensibilidade e talento, contando as histórias de maneira muito especial e carinhosa.

O coquetel de lançamento foi reservado para as pacientes biografadas e alguns convidados especiais, em um evento realizado no restaurante Estação Valentina, do Tivoli Shopping. Confira!