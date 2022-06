Liga das Nações tem seleção feminina renovada e sem peso do favoritismo

A Liga das Nações de vôlei feminino começa nesta terça-feira. O torneio, que reúne 16 seleções, terá sua fase inicial repartida em três semanas. Em cada uma delas, os países realizam quatro jogos, todos na mesma cidade. O ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será um dos palcos. A última etapa terá lugar em Ancara, na Turquia.

A seleção brasileira busca o título inédito para sua coleção. Em 2021, perdeu a final para os Estados Unidos, na cidade italiana de Rimini. Dessa vez, as comandadas de José Roberto Guimarães são sempre apontadas como uma das favoritas e esperam chegar novamente à decisão e subir no lugar mais alto do pódio. No entanto, a renovação no elenco da primeira fase permite ao Brasil fazer testes e experiência cujo objetivo é formar um conjunto forte e capaz de lutar pelo ouro em Paris-2024.

O primeiro desafio será diante da Alemanha, em Los Angeles, nos EUA. Às 19h, o Brasil entra em quadra e conta com a liderança da levantadora Macris para somar sua primeira vitória. Eleita melhor jogadora e levantadora da última edição, a experiente jogadora avalia a oportunidade de auxiliar as atletas mais jovens a ganhar rodagem na busca por espaço no time brasileiro.

“É uma alegria vestir a camisa do Brasil. Quero aproveitar a oportunidade de ser uma das mais experientes para auxiliar as jogadoras mais jovens. Estarei sempre junto e à disposição. Também tento aproveitar a energia da juventude para, juntas, encontrarmos a melhor sintonia. Temos que focar sempre no lugar mais alto do pódio e isso faz com que a gente esteja em movimento constante. O nível é alto e a exigência é muito grande”, opinou Macris.

Além de Macris, apenas Roberta e Ana Cristina estiveram na campanha que culminou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As centrais Diana e Lorena, a oposta Kisy e a ponteira Karina debutam na seleção feminina principal. Diante da Alemanha, Macris pede atenção, apesar das rivais não serem as principais rivais do torneio.

“Temos um grupo motivado e isso é o mais importante. É fundamental querer estar na seleção brasileira e ter orgulho de vestir a camisa do Brasil. A Alemanha é uma equipe alta que joga com velocidade. Vamos precisar ter muita atenção. Vai ser nossa partida de estreia e muitas jogadoras jovens vão viver isso pela primeira vez. Pelo trabalho que tem sido feito, vamos chegar confiantes. Faz muita diferença quando cada uma se propõe a fazer o seu melhor em função do grupo”, ponderou a levantadora.

Além de Brasil e Alemanha, participam do torneio: Bélgica, Canadá, China, República Dominicana, Itália, Japão, Holanda, Polônia, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Turquia e Estados Unidos. A Rússia, devido à guerra com a Ucrânia, foi desconvidada e substituída pela Bulgária.

Confira os jogos da seleção brasileira na primeira fase:

SEMANA 1 – Los Angeles (EUA)

31/05 – 19h – Alemanha x Brasil

02/06 – 16h – Brasil x Polônia

03/06 – 19h – República Dominicana x Brasil

05/06 – 22h – EUA x Brasil

SEMANA 2 – Brasília

15/06 – 21h – Brasil x Turquia

16/06 – 21h – Brasil x Holanda

18/06 – 15h – Brasil x Itália

19/06 – 10h – Brasil x Sérvia

SEMANA 3 – Sofia (Bulgária)

28/06 – 11h – China x Brasil

30/06 – 14h – Coreia do Sul x Brasil

01/07 – 14h – Bulgária x Brasil

02/07 – 10h30 – Brasil x Tailândia